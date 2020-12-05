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    • 05.12.2020 10:03
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    • 05.12.2020 10:03
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    'da ele geçirilen 77 kilogram eroinin üzerindeki ünün anlamı araştırılıyor

    'da takibe alınan tırda narkotik köpeği Uzi, üzerinde "anka kuşu" sembolü bulunan 150 paket halinde 77 kilogram eroin ele geçirildi. Sürücü M.A gözaltına alınırken paketlerin üzerindeki lerinin anlamı araştırılıyor.

    DHA
    77 kilo ele geçirildi! Üzerindeki sembol araştırılıyor

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş-çıkışlarında önlem alan polis, takipte olan M.A. yönetimindeki tırı, 3 Aralık gecesi kente girişi yaptığında durdurdu.

    77 KİLOGRAM EROİN
    Tırda narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin şoför kabinindeki yatak bölmesi döşemelerine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, döşemenin içine gizlenmiş, üzerinde 'anka kuşu' sembolü bulunan 150 pakette 77 kilogram eroin ele geçirildi.

    "CİPS TAŞIDIĞIMI SANIYORDUM"
    Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün adının verildiği operasyonda tır şoförü M.A. gözaltına alındı. M.A., ifadesinde, nakliye firmasında çalıştığını belirterek, "Uyuşturucudan haberim yoktu. Ben sadece cips taşıdığımı sanıyordum" dedi.

    ANKA KUŞU ARAŞTIRILIYOR
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Öte yandan uyuşturucu paketlerinin üzerindeki anka kuşu sembollerinin anlamı araştırılıyor.
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