"CİPS TAŞIDIĞIMI SANIYORDUM"

Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru Barış Göl'ün adının verildiği operasyonda tır şoförü M.A. gözaltına alındı. M.A., ifadesinde, nakliye firmasında çalıştığını belirterek, "Uyuşturucudan haberim yoktu. Ben sadece cips taşıdığımı sanıyordum" dedi.