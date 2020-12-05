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    • 05.12.2020 09:36
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 5 Aralık 'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, , Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 5 Aralık il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimleri ve Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


    RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    EDİRNE °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    AYDIN °C, 19°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    MUĞLA °C, 16°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KAYSERİ °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu


    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BİNGÖL °C, 11°C
    Az bulutlu ve açık

    ERZURUM °C, 2°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 1°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 8°C
    Az bulutlu ve açık

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 14°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 17°C
    Az bulutlu ve açık


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