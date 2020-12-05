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    • Yaşam
    • 05.12.2020 23:02
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    • 05.12.2020 23:46
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    , kendisinden para isteyen bağımlısı oğlunu

    ’te bir kişi, para isteme meselesi yüzünden tartıştığı oğlunu le vurarak yaraladı. Ambulansa bindirilen bağımlısı oğlu da "Ben de onu vuracağım" diyerek bağırdı.

    İHA

    Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi'nde 4 çocuk babası Ramazan B., iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan oğlu M.B. ile kendisinden sürekli para istemesi üzerine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan B., evde bulunan pompalı av tüfeğiyle oğlu M.B.'yi sağ kolundan vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

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    OĞLU: BEN DE ONU VURACAĞIM

    M.B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba Ramazan B. gözaltına alındı. Olayı gören mahalleli, ambulansa alınan M.B'nin "Ben de onu vuracağım" diyerek bağırdığını ifade etti.

    İnşaatta işçi olarak çalışan baba ile oğul arasında sıklıkla para isteme konusunda tartışma çıktığı öğrenildi.
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