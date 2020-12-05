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    • 05.12.2020 22:36
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    2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir?

    2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir?

    A: Güney Sudan

    B: Ekvator Ginesi

    C: Honduras

    D: Bruney

    Doğru cevap:A: Güney Sudan

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    Haberler Yaşam 2011'de kurulan ve Birleşmiş Milletlere en son üye olan ülke hangisidir?