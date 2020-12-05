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    • 05.12.2020 22:31
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    2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guiness Dünya Rekorlarına girmiştir?

    2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guiness Dünya Rekorlarına girmiştir sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guiness Dünya Rekorlarına girmiştir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guiness Dünya Rekorlarına girmiştir?

    A: Bal

    B: Domates salçası

    C: Turşu

    D: Üzüm Pekmezi

    Doğru cevap: C: Turşu

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    Haberler Yaşam 2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guiness Dünya Rekorlarına girmiştir?