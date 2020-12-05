2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guiness Dünya Rekorlarına girmiştir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 2018'de Ankara'nın Çubuk ilçesi, kavanozdaki 1696 litrelik hangi ürünle Guiness Dünya Rekorlarına girmiştir?

A: Bal

B: Domates salçası

C: Turşu

D: Üzüm Pekmezi

Doğru cevap: C: Turşu