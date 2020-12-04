YOUTUBE SKANDALA DEVAM ETTİ

YouTube ise söz konusu canlı yayında ölüm olayı yaşandığı andan itiberan yayıncı kapatana kadar herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bu durum ise tepkiye neden oldu. Son yıllarda özellikle sosyal medyada çocukların kolaylıkla erişebileceği içeriklerde ölümün, uyuşturucunun, eşcinselliğin açık açık sunulması kamuyounun tepkisine neden oluyor.