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    • 04.12.2020 16:56
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    YouTube'un ölüm pornosu: Rus canlı yayında sevgilisini katletti her şey açık açık yayınlandı

    isimli bir Rus , bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep oldu. Reeflay, daha sonra ise yayına devam etti. YouTube ise cinayetin işlendiği canlı yayına müdahale etmeden devam etti. Bu durum bir kez daha sosyal medyada ölümün normalleştirilmesi ve çocukların kolayca ulaşabileceği içeriklerde ölümün açık açık verilmesinden dolayı tepkiye neden oldu.

    Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında 1,000 dolar vereceğini söyledi.

    Bunun üzerine Reeflay'ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva'nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

    CİNAYET SONRASI YAYININA DEVAM ETTİ

    Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay'ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti.

    Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı 'kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği' gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

    OLAY İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, "Evinde cesedi bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek" açıklamasında bulundu.

    YOUTUBE SKANDALA DEVAM ETTİ
    YouTube ise söz konusu canlı yayında ölüm olayı yaşandığı andan itiberan yayıncı kapatana kadar herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bu durum ise tepkiye neden oldu. Son yıllarda özellikle sosyal medyada çocukların kolaylıkla erişebileceği içeriklerde ölümün, uyuşturucunun, eşcinselliğin açık açık sunulması kamuyounun tepkisine neden oluyor.
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