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    • Yaşam
    • 04.12.2020 15:36
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    • 04.12.2020 15:36
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    'da virüs vakaları yüzde 100 arttı! Vatandaşlar endişeli

    Son dakika haberi... Son iki haftada virüs vakalarının yüzde 100 artış gösterdiği 3 kentten biri olan 'da, tedbirlere uyanlar, uymayanlara tepkilerini dile getirdi, herkesi kurallara uymaya davet etti. İlkadım ilçesinde esnaf , "Vatandaş konusunda pek dikkat etmiyor. Herhalde biraz hassasiyet azaldı. İnsanlar geçti diye düşündüler yazdan sonra. ndaki artışı dikkate almadıklarını düşünüyorum” dedi.

    Vakalar yüzde 100 arttı vatandaşlar endişeli!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son iki haftada Adana, ve 'da yüzde 100, ve 'da yüzde 50 vaka artışı olduğunu duyurdu. Samsun'da nın artmasına paralel olarak hastanelerdeki yoğunluk da arttı. Vaka sayısının düşürülmesi için yapılan çalışmalara ağırlık verildi. Vaka sayısındaki büyük artış ise kentte yaşayanları tedirgin etti. Vatandaşlar özellikle maske takmayanlara tepki gösterdi.

    İlkadım ilçesinde esnaf , "Vatandaş koronavirüs konusunda pek dikkat etmiyor. Herhalde biraz hassasiyet azaldı. İnsanlar geçti diye düşündüler yazdan sonra. Vaka sayısındaki artışı dikkate almadıklarını düşünüyorum. Ama hastanelerdeki bu yoğunluktan insanların anlaması gerekiyor. Vaka sayısındaki artışı duyunca tabi insan tedirgin oluyor" diye konuştu.

    Bazı insanların maskeyi gevşek taktıklarını bazılarının ise çenelerinin altına taktıklarını söyleyen , "Samsun çok kalabalık bir şehir, insanlar geziyorlar ondan dolayı vaka sayısı artmış olabilir. Caddeler, iş yerleri çok kalabalık. İnsanların işi olmadıkça dışarı çıkmamaları lazım. Çevremizde de vaka görüyoruz, baya arttı vakalar. Bir endişe oldu hepimizde, maskesiz gezmiyoruz" şeklinde konuştu.

    Sebahat Mert ise vaka sayısının artmasında, insanların dikkatsiz olmasının etkili olduğunu belirterek, "15-20 gün devletimiz her yeri kapatsa da şu beladan kurtulsak. Maalesef insanlar tedbirlere uymuyorlar. Caddede polis bir beyefendiyi sigara içtiği için durdurdu. Beyefendi polise, 'Sigara içtiğim için maskeyi çıkardım' dedi. Sigara içmek de yasak aslında. Hastanelerde doluluk var. Ailemizde, yakınlarımızda koronavirüs olanlar var. İş yerime hemşire, doktor müşterilerim geliyor. Bitkin bir şekilde geliyorlar ve hep korkuyla yaşıyorlar. Bunun artık bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Kapatılacaksa kapatılsın böyle daha kötü ölüyoruz" dedi.

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