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    • Yaşam
    • 04.12.2020 16:54
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    • 04.12.2020 16:54
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    Hazırlıkta başarısız olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

    ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı

    'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, iki yıl içinde başarılı olamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin Türkçe öğretimi gerçekleştirilen programlara yerleştirilme işlemleri tamamlandı.

    KİMLİK NUMARASI VE ŞİFREYLE ERİŞİLEBİLECEK
    Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

    Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 7-11 Aralık'ta yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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