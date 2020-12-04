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    • 04.12.2020 09:55
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    TIR’da 77 kilogram eroin ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'da şüphe üzerine 'da narkotik köpekler 'Uzi' ve 'Oscar' ile yapılan aramada ele geçirildi.

    Adana'da 77 kilogram eroin ele geçirildi!

    'da şüphe üzerine 'da narkotik köpekler 'Uzi' ve 'Oscar' ile yapılan aramada ele geçirildi.



    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen 'Şehit Barış Göl Operasyonu' kapsamında, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.




    Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, durdurulan bir TIR'da, hassas burunlu narkotik köpekler 'Uzi' ve 'Oscar' ile arama yaptı. Uzi ve Oscar'ın, TIR'ın sürücü yatağı kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 150 geçirildi. TIR şoförü M.A. (58) gözaltına alındı.

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