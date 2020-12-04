Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.12.2020 09:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2020 10:01
    ABONE OL

    ’da dehşeti! Hastane personelinin olduğu na sopalı saldırı kamerada

    ’de pes dedirten bir olay yaşandı. Bir otomobil sürücüsü yol anlaşmazlığı yaşadığı ve içerisinde hastane personellerinin olduğu na sopayla saldırdı. Gözü dönmüş trafik sı servis aracının camını da kırarak hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. Öte yanda kameralara yansırken, servis şoförü ise saldırgandan şikayetçi oldu. Şikayeti alan ve görüntüleri inceleyen polis, plakası belirlenen sopalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Servis aracına sopalı saldırı kamerada

    Olay, dün saat 18.50 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü, hastane personeli taşıyan servis minibüsünün sürücüsü Mertkan I. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen şahıs, I'nın üzerine yürüdü.



    SOPAYLA SERVİSE SALDIRDI
    Servis şoförünün karşılık vermemesi üzerine hızını alamayan otomobil sürücüsü, aracından aldığı sopayla servis minibüsüne saldırdı. Saldırı anı şoförün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Gözü dönmüş maganda servis aracının camını da kırdı. Saldırının ardından kimliği belirsiz şahıs otomobiline binerek sokaktan uzaklaştı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü aracına binerek sopa alıyor. Sopayla aracından inen şahıs servise saldırıyor. Şahıs ardından otomobiline binerek uzaklaşıyor.



    POLİS SOPALI SALDIRGANIN PEŞİNDE
    Olayın ardından Mertkan I. emniyete giderek saldırgan sürücü hakkında şikayette bulundu. Şikayeti alan ve görüntüleri inceleyen polis, plakası belirlenen sopalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam İstanbul’da maganda dehşeti! Hastane personelinin olduğu servis aracına sopalı saldırı kamerada