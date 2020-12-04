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    • 04.12.2020 09:34
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    SON DAKİKA: ’da dev operasyon: 1.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığı tespit edilen 3 adrese baskın düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde yaklaşık 1.5 ton kaçak tütün ve yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi.

    İHA
    Dev operasyon: 1.5 ton ele geçirildi
    Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler dün saat 13.00 sıralarında Merkez, Hamidiye ve Nurtepe Mahalleleri'nde bayisi bulunan kaçak tütün ve kaçak sigara satışı yapıldığı tespit ettikleri 3 iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.




    Adreslerde arama yapan Kağıthane polisi, satışa hazır halde 286 kaçak puro, 294 bin kaçak sigara, 850 kilogram kaçak nargile tütünü ve 600 kilogram açık kaçak tütün olmak üzere toplamda yaklaşık 1.5 ton kaçak tütün ele geçirdi.




    1.5 TON KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
    Öte yandan operasyon kapsamında firmanın sahibi Kasım K. ve adreslerde çalışan şüpheliler gözaltına alındı. Firma sahibi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelileri ise emniyetteki adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Baskın anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.


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