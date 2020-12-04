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    • 04.12.2020 17:22
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    • 04.12.2020 17:22
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    Son dakika: ’nin Gebze ilçesinde 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

    Son dakika haberine göre ’nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 1 kişi yaralandı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    D-100’de 3 araç birbirine girdi! İlk görüntüler

    Olay, 'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 34 DLE 981 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Mustafa D. yönetimindeki 41 T 3194 plakalı ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi, önünde seyir halinde olan Yılmaz S. yönetimindeki 34 CSC 160 plakalı otomobile çarpıştı.

    Meydana gelen zincirleme trafik sında takside yolcu olarak bulunan Alparslan C. yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



    Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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