Vay anasını!

Amerika'da Tina ve Benjamin Gibson, kızları Emma ve Molly ile tıp dünyasının gündemine oturdu. Doğal yollardan çocuk sahibi olmak isteyen çift bir türlü isteklerine ulaşamadı. Tina 24 yıl önce dondurulan embriyodan 2017'de Emma'yı dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren Emma'ya bir kardeş isteyen çift yeniden merkezin yolunu tuttu. Tina ve Benjamin, bir çocuk sahibi daha oldu. İsmini Molly koydu. Dondurulduğu tarih düşünüldüğünde teknik olarak 27 yaşında olan Molly, 29 yaşındaki annesinden 2 yaş küçük.