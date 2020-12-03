



Balıkçı Işık Şehirlioğlu, yunusların balık avladığını belirterek, "Balık mevsimi açıldı. Onlar da kendi nasiplerini arıyor" dedi. Yunusların kendilerine şov yaptığını ifade eden Zeynep Alkoç, "Az önce çok güzeldi. Plajlar sakin olunca, insanlar gidince yunuslar kendi doğal yaşam ortamlarına gelebiliyor. Sahili temiz tutmamız gerektiğini bir kez daha anlamış olduk" diye konuştu.