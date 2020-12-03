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    • Yaşam
    • 03.12.2020 11:54
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    • 03.12.2020 11:56
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    Gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığında "körek" cinsi buldu

    'da 58 yaşındaki , yürüyüş yaparken gördüğü manzara karşısında şaşırdı. İnce 5 kilo 624 gram ağırlığında la karşılaştı.

    Yürürken gördü! Bugüne kadarki en büyüğü

    Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu.

    "BUGÜNE KADAR RASTLADIĞIM EN BÜYÜK MANTAR"

    Devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti.

    İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim.

    Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.
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