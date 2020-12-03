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    • 03.12.2020 12:10
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    • 03.12.2020 12:16
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    Sahilde parası bulan defineciler paraların değersiz olmasından dolayı memnun değil

    ’nın Alanya ilçesinde detektörüyle sahile gelen bir kişi, altın, para ve değerli maden aradı. Sadece parası bulabilen , "Rus parası çok ama para etmiyor. Yevmiye bile çıkmıyor" dedi.

    İHA
    Antalya sahillerindeki defineciler mutsuz

    Turizm sezonunun yavaş yavaş bitmesiyle birlikte sahillerde yabancı turistlerin azalması, define avcılarını da sıkıntıya soktu.

    Alanya ve Manavgat sahillerine detektörüyle gelerek altın, para ve değerli maden arayan 60 yaşındaki emekli Hüseyin Ural, sahil bandı boyunca sadece yüzük bulunca sitem etti.



    "RUS PARASI ÇOK AMA DEĞERLİ DEĞİL"
    Dalga çıktığını zannederek İncekum Plajı'na geldiğini söyleyen Ural, "Birkaç bir şey çıkar sandım ama yok.

    Uzak yoldan geldim. Bu elimde gösterdiğim paraları buldum ama bundan da 5-10 TL anca çıkar. Mesela dört gün balık tuttum, balıkta yok.

    Dört günde tuttuğum tek balık kuzu yavrusuydu. Bir de 2 Euro buldum Manavgat'ta. Benim makine suya girmiyor.

    O yüzden kumda arıyorum. Kuvvetli dalga olmadığı sürece bir şey çıkmıyor. Rus parası çok ama para etmiyor. Yevmiye bile çıkmıyor" dedi.
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