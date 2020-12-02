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    • 02.12.2020 19:12
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    Kısıtlamada ler nasıl çalışacak? 'ndan saatlere ilişkin açıklama

    , koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini duyurdu.

    Kısıtlamada eczaneler nasıl çalışacak?

    , koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini duyurdu.

    "3 KAT ARTTIRILARAK..."
    Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat arttırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Yaşam Kısıtlamada eczaneler nasıl çalışacak? İstanbul Eczacı Odası'ndan saatlere ilişkin açıklama