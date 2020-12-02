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    • 03.12.2020 00:15
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    • 03.12.2020 00:15
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    Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntüler! e rağmen eve doluşup parti yaptılar

    Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntüler. Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evine doluşup canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi.

    İHA
    DHA

    Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntüler. Türkoğlu ilçesinde, yaklaşık 20 kişilik grup, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, bir bağ evine doluşup canlı müzik eşliğinde eğlence düzenledi.

    HİÇBİRİNDE MASKE YOK
    Dün akşam saatlerinde bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlendi. Alkolün de alındığı eğlenceye yaklaşık 20 kişi katıldı. Eğlenceye katılanların hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti.

    Eğlence, geceye katılanlardan birinin çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

    ŞARKI SÖYLEYİP PARA SAÇTILAR
    Görüntülerde; eğlenceye katılanlar şarkı söyleyen sanatçıya eşlik edip para saçarken, sanatçıyla selfie de yaptı.

    Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence, görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
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