Kuyuda buldukları para ve not ile neye uğradıklarını şaşırdılar! Meğer atalarından kalan...

Yıllar sonra kuyuda buldukları not ve para neye uğradıklarını şaşırdılar. Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinin Gençali köyü sakinleri yıllar sonra su kuyularını temizlemek için açtılar. Köy sakinleri, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi. Kuyuyu açan köylüler şaşkınlığa uğradı. Kuyunun içerisinde bir Arapça bir de Türkçe not bulan köylüler kuyuyu temizleyenlerin isimleri ve kuyunun nasıl temizlediğine dair detayları buldu. Köylüler, temizleme işleminin ardından 3,5 metre derinliğindeki kuyuya buldukları notları yeniden şişe içinde bıraktı. Şişelerin yanına da kendi isimleri ve temizlik tarihinin yazılı olduğu not ile Atatürk rozeti ve 5 TL koydu.
KUYUYU TEMİZLİK İÇİN AÇTIKLARINDA...
Yeşilova'ya bağlı Gençali köyü sakinleri, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi.
Kapağını açıp içine girdikleri kuyuda, bir bölmeye yerleştirilmiş 2 şişe buldular.
Kuyudan çıkardıkları şişeleri açtıklarında ise daha önce temizleyenlerin bıraktığı 1904 ve 1959 tarihlerinde yazılan notları buldular.
Biri Arapça diğeri Türkçe yazılı notlarda kuyuyu temizleyenlerin isimleri ile kuyunun nasıl temizlendiğinin yer aldığını gören köylüler, büyük şaşkınlık yaşadı.
Ardından da kendileri de kuyuya not bırakmaya karar verdi.
Köylüler, temizleme işleminin ardından 3,5 metre derinliğindeki kuyuya buldukları notları yeniden şişe içinde bıraktı.
Şişelerin yanına da kendi isimleri ve temizlik tarihinin yazılı olduğu not ile Atatürk rozeti ve 5 TL koydu.
NOTLARI GÖRENLER DUYGULANIYOR
Gençali köyü muhtarı Bayram Karagöz de kuyudaki şişeden çıkan tarihi notu gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.
Dedelerinin ve babalarının isimlerinin kağıtta yazdığını görünce etkilendiklerini anlatan Karagöz, "Biz de bizden öncekiler gibi gelecek nesillere hem bu şişeyi hem de bu kuyunun suyunu emanet ettik, onlara hatıra bıraktık." diye konuştu.