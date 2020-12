Kuyuda buldukları para ve not ile neye uğradıklarını şaşırdılar! Meğer atalarından kalan...

Yıllar sonra kuyuda buldukları not ve para neye uğradıklarını şaşırdılar. Burdur'a bağlı Yeşilova ilçesinin Gençali köyü sakinleri yıllar sonra su kuyularını temizlemek için açtılar. Köy sakinleri, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi. Kuyuyu açan köylüler şaşkınlığa uğradı. Kuyunun içerisinde bir Arapça bir de Türkçe not bulan köylüler kuyuyu temizleyenlerin isimleri ve kuyunun nasıl temizlediğine dair detayları buldu. Köylüler, temizleme işleminin ardından 3,5 metre derinliğindeki kuyuya buldukları notları yeniden şişe içinde bıraktı. Şişelerin yanına da kendi isimleri ve temizlik tarihinin yazılı olduğu not ile Atatürk rozeti ve 5 TL koydu.

KUYUYU TEMİZLİK İÇİN AÇTIKLARINDA...

Yeşilova'ya bağlı Gençali köyü sakinleri, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi.