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    • 02.12.2020 08:21
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    'da işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı! 16 yaralı

    'da tarım işçilerini taşıyan bir midibüs ile minibüs çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 16 kişi yaralanırken, bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

    İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

    'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

    Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında Eshabil B'nin kullandığı 46 ABB 780 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs ile Eshabil K'nin kontrolündeki 31 M 7047 plakalı minibüs çarpıştı.

    Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol ve İskenderun Devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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    Haberler Yaşam Hatay'da işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı! 16 yaralı