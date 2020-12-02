Koronavirüste salgının tırmanışını kırmak için yeni bir başlangıç hedefleyen Türkiye'de önceki akşam kritik yeni tedbirler resmen başlamış oldu. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı kamuoyunda en fazla dikkat çeken koronavirüs önlemi oldu. Ancak bunun dışında kalan maddelere dikkat etmeyen bazı vatandaşların idari işlem ve para cezası ile karşılaştıkları görüldü. Tedbirler içerisinde sokağa çıkma yasağı dışında seyahat, AVM, kapalı mekan, yemek ve en önemlisi de toplu taşıma araçlarına ilişkin 10 madde bulunuyor. İşte özellikle işe gidiş geliş ve şehirler arası seyahatlerde ulaşım yöntemi olarak toplu taşıma araçlarını kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika uyarıları...