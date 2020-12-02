KOÇ: ÇEVRENİZDE bulunan abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalardan siz de rahatsız oluyorsunuz ve konsantrasyonunuzun dağılıyor. Oysa kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.





BOĞA: TEPKİLERİ düşünmek atmanız gereken adımlarınıza engel oluyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.





İKİZLER: PARTNERİNİZİN size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Olaya daha yumuşak bir şekilde yaklaşabilirsiniz.





YENGEÇ: DUYGUSAL konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor. En yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.





ASLAN: BİR an önce gerçekleştirmek istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar sizin için önemli.





BAŞAK: BİTİRİLMESİ gereken işleriniz sizi biraz geriyor. Basit bazı atlamalar, güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımları gerçekleştirmek zorunda değilsiniz.





TERAZİ: İŞ çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Aksi taktirde kolaylıkla olumsuz motivasyon alıyor ve çok çabuk günlük iş akışına bunu yansıtıyorsunuz.

Destek arayışlarına girebilirsiniz.