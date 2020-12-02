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    • 02.12.2020 08:33
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    Günlük burç yorumları! 2 Kasım 2020 burç yorumları ne diyor?

    Günlük burç yorumları, 2 Aralık 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Aralık 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Astrogündem: Hem dünyada hem de ülkemizde gündem futbol kulüpleri olurken, ani teknik direktör değişiklikleri kimseyi şaşırtmazken bu olayların arkası daha büyük yankı uyandırabilir.

    KOÇ: ÇEVRENİZDE bulunan abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalardan siz de rahatsız oluyorsunuz ve konsantrasyonunuzun dağılıyor. Oysa kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.



    BOĞA: TEPKİLERİ düşünmek atmanız gereken adımlarınıza engel oluyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.



    İKİZLER: PARTNERİNİZİN size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Olaya daha yumuşak bir şekilde yaklaşabilirsiniz.



    YENGEÇ: DUYGUSAL konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor. En yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.



    ASLAN: BİR an önce gerçekleştirmek istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar sizin için önemli.



    BAŞAK: BİTİRİLMESİ gereken işleriniz sizi biraz geriyor. Basit bazı atlamalar, güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımları gerçekleştirmek zorunda değilsiniz.



    TERAZİ: İŞ çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Aksi taktirde kolaylıkla olumsuz motivasyon alıyor ve çok çabuk günlük iş akışına bunu yansıtıyorsunuz.
    Destek arayışlarına girebilirsiniz.



    AKREP: GEÇİCİ aşklar gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz. Bazıları sizi yanlış anlıyor.



    YAY: ÇEVRENİZE gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz.



    OĞLAK: İŞ konusundaki sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Başınıza buyruk davranışlar bazen risk yaratsa da sonuca ulaşıyorsunuz.
    Bastırdığınız arzularınız değişen koşullar sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.



    KOVA: AİLE ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz.

    BALIK: ANİ değişimlere karşı hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden nedense çok çabuk etkileneceksiniz.
    Duygusallığınızı bir kenara bırakarak, gelişmeleri mantıkla değerlendirin.
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