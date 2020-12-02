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    • Ekonomi
    • 02.12.2020 12:52
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    • 02.12.2020 12:52
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    'da ekmeğe 'gizli zam' oyunu! Tam 1571 fırın...

    Valiliği fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde İstanbul'daki bazı ilçelerde satılan ekmeklerin gramajlarının düşük olduğu ve pahalıya satıldığı tespit edildi.

    İstanbul'da ekmeğe 'gizli zam' oyunu! Tam 1571 fırın...

    İstanbul Valiliği "gramaj- fiyat" denetimi yaptı. O denetimlerde 2 bin 892 fırından bin 571'inin, ekmeği 1.5 liradan olması gerekirken 2 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olması gereken fiyat tarifesi ise şu şekilde;

    200 gr. ekmek 1.50

    250 gr. ekmek 1,87

    270 gr. ekmek 2,00 TL

    CNN Türk'ün haberine göre, farklı ilçelerden alınan ekmekler incelendi. Ekmekler 2 liradan alındı. Fiyat tarifelerine baktığımız zaman ekmeklerin gramı 270 olmalı. Hepsi de 270 gramın altında çıktı.

    EKMEK FİYATLARINA GİZLİ ZAM
    Fiyatlar ise şöyle olmalıydı. Beşiktaş'tan 250 grama aldığımız ekmek 2 yerine 1.80; Üsküdar, Bakırköy ve Şişli'den alınan ekmekler ise 1.50 olmalıydı. Ancak gizli zam ile birlikte vatandaşa farkında olmadan ekmeği pahalıya almış oluyor.
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    Haberler Ekonomi İstanbul'da ekmeğe 'gizli zam' oyunu! Tam 1571 fırın...