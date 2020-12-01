Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! İki korona hastası örnek oldu...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yeğeni 31 yaşındakiböbreğini verdi. Dayı ve yeğenin bir süre önce Covid 19'u yendiği belirtildi. Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Bizler bu ameliyatla dünyada bir ilk gerçekleştirmiş olduk. İlk defa hastalığı atlatmış alıcıya yine hastalık geçirmiş bir vericiden alınan böbreği nakletmiş olduk. Bu durum bizler için çok umut verici" diye konuştu.