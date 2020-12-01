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    • Yaşam
    • 01.12.2020 Gazete
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    Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi! İki korona hastası örnek oldu...

    Türk doktorları dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Covid-19 geçiren böbrek hastasına, yine hastalığı yenenden organ nakli yapıldı

    İkisi de pozitif
    İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mustafa Yıldırım (50), yeğeni 31 yaşındaki Ceyhun Yıldırım'a böbreğini verdi. Dayı ve yeğenin bir süre önce Covid 19'u yendiği belirtildi. Böbrek Nakli Kliniği Şefi Doç. Dr. Eyüp Veli Küçük, "Bizler bu ameliyatla dünyada bir ilk gerçekleştirmiş olduk. İlk defa hastalığı atlatmış alıcıya yine hastalık geçirmiş bir vericiden alınan böbreği nakletmiş olduk. Bu durum bizler için çok umut verici" diye konuştu.




    Mustafa Yıldırım
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