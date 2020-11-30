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    • 01.12.2020 06:59
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    SON DAKİKA: Kar yağışı ’un kapısına dayandı

    Son dakika haberine göre, Balkanlardan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı ’da etkisini gösterdi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

    İHA
    Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı

    Balkanlardan Trakya'ya giriş yapan kar yağışı 'da etkisini gösterdi.

    Özellikle Malkara ilçesinin batısı ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Malkara - Keşan yolunda (Izgar Mahallesi ile Haliç Mahallesi) kar yağışının daha etkili olduğu gözlendi.



    Olası bir yoğun kar yağışına karşı karayolları ekiplerinin hazır kıta olduğu bildirildi. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.




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