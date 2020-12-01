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    • 01.12.2020 10:06
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    • 01.12.2020 10:06
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    SON DAKİKA: 'da “casus kamera” operasyonu: 6 12 ses kayıt cihazı ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Bahçelievler’de bir iş yerine yönelik operasyonda, üçlü priz, sprey kutusu ve powerbank içine yerleştirilmiş ve ses kayıt cihazları ele geçirildi.

    İHA
    İstanbul'da “casus kamera” operasyonu
    Bahçelievler'de bir iş yerine yönelik operasyonda, üçlü priz, sprey kutusu ve powerbank içine yerleştirilmiş ve ses kayıt cihazları ele geçirildi.

    Bahçelievler'de bir iş yerinde yasa dışı yollarla yurda getirilen ve farklı aletlerin görünümüne sahip gizli kameraların kişilerin özel hayatına müdahale eden şahıslara satıldığını belirleyen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 12 Ekim'de söz konusu adrese baskın düzenledi.




    SATIŞI VE KULLANIMI YASAK
    Operasyonda, satışı ve kullanımı yasak olan, farklı amaçlarla kullanılan aletler gibi görünen gizli kameraları, el altından farklı fiyat aralıklarında sattığı belirlenen iş yeri sahibi Salih Y. gözaltına alındı. Y. hakkında 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.


    6 GİZLİ KAMERA VE 12 SES KAYIT CİHAZI
    Adreslerde yapılan aramalarda ise üçlü priz, sprey kutusu ve powerbank gibi ürünlerin içlerine yerleştirilmiş 6 gizli kamera ve 12 ses kayıt cihazı ele geçirildi.


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