"FAZLA BİR PARAM YOK Kİ YARDIMDA BULUNAYIM"

Cüzdanını bulan vatandaşa teşekkür eden Hasan Karagöz, "Bir takım işlerim vardı ve onları yapacaktım. Ben de minibüste düşürdüm zannettim sağ olsunlar cüzdanımı bulmuşlar teşekkür ederim. Fazla bir param da yok ki bir yardımda bulunayım" dedi.