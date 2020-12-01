Kural tanımaz vatandaşlar başhekimi isyan ettirdi: "Hakkımı helal etmiyorum" | Koronavirüs haberleri

Hafta sonu sahillerde maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Bu görüntülere tepki yağdı.
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, uyarılara rağmen sahilde gezenlere böyle seslendi: Tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün! Ayıptır, günahtır. Sağlıkçıya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın. İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum.
Prof. Dr. Süleyman Türedi
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 176.656
VAKA SAYISI: 31.219
CAN KAYBI: 188
AH FERDANE
Sağlık çalışanları, COVİD-19'a karşı cansiperane mücadele etti. Onlardan biri de Ferdane Bilgin'di. 40 yaşındaki Bilgin, 27 Kasım'da Coronavirüs'e yakalandığını öğrendi. Önceki akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
NE OLUR EVDE KALIN
Kocaeli'de Mahmut Eryiğit (58), geçtiğimiz ay COVİD-19'a yakalandı. 11 gün yoğun bakımda kaldı. Doktorların çabasıyla hastalığı atlattı. Tedbir almayanları uyardı: Oraları bilseniz inanın başınızı, evde pencereden dışarı çıkarmazsınız. Ne olur birbirinizi kollayın. Ne olur dışarı çıkmayın.
EŞSİZ ACI
Bursa'da kuaför Ferhunde Caner (65) ile eşi Muharrem Karabulut (69), 4 gün arayla COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yakınları, "Bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Hep birlikte savaşmak zorundayız" dedi.
VİCDAN MAHKEMESİ
Ordu'da hemşire Cemile Deniz ile Mehmet Atakan Deniz, geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. 2'nci Aile Mahkemesi, annenin COVİD-19 hastalarıyla ilgilenmesini sebep gösterdi. Çiftin kronik hastalığı bulunan çocuğunun velayetini babaya verdi. Anne Deniz, karara itiraz etti. Mahkeme, psikolog ve pedagoglardan oluşan uzman bilirkişi heyetinden rapor istedi.
Hemşire Cemile Deniz, "COVİD-19 benim suçum değil. Mesleğimle anneliğim arasında kaldım" dedi.
SALGINI DUR DURAK
Trabzon Belediyesi maske takmayanları uyarmak için yapay zekadan destek aldı. Otobüs duraklarına yerleştirilen dijital ekranlarda maske olmayanların yüzüne COVİD- 19'un simgesi yansıtıldı. Herkes, şaştı kaldı.