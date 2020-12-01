Kural tanımaz vatandaşlar başhekimi isyan ettirdi: "Hakkımı helal etmiyorum" | Koronavirüs haberleri





Hafta sonu sahillerde maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Bu görüntülere tepki yağdı.



Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, uyarılara rağmen sahilde gezenlere böyle seslendi: Tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün! Ayıptır, günahtır. Sağlıkçıya acımadığınızı biliyoruz da bari kendinize acıyın. İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum.





Prof. Dr. Süleyman Türedi