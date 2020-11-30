"SAHİL KENARINDA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN SAĞLIĞINA ÇOK DÜŞKÜN"

Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün!!!