Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili mesaj yayımladı.
"ÇOLUĞUNU ÇOCUĞUNU DÜŞÜNEN EVİNDEN ÇIKMAZ"
Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşların sahillere akın ettiğini belirterek, uyarıların bazı kişiler tarafından dikkate almadığına değinen Prof. Dr. Türedi, şunları söyledi:
"Çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, annesini, babasını düşünen varsa; azıcık insafı ve vicdanı olan varsa evinde kalır ve çok gerekli olmadıkça evinden çıkmaz.
"SAHİL KENARINDA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN SAĞLIĞINA ÇOK DÜŞKÜN"
Biz insanımıza yoğun bakım yeri bulmak için kafa patlatırken, elimizdeki tüm imkanları, tüm eforumuzu harcarken sahil kenarında yürüyüş yapan sağlığına çok düşkün!!!
"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUM"
İnsanları gördükçe hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum.
Servisler ve yoğun bakımlar dolu, ne umuyorsunuz mucize mi?
Öyle bir yeteneğimiz yok, sadece insanız. Ayıptır, günahtır.