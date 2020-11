Özellikle Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kalma ayakkabılar çok hoşuma gidiyor. Aralarında 100 yıllık olan da var daha eski olan da. Birçoğu bugün kullanılmıyor artık. Modern hayata uyduk, senede değiştirdiğimiz ayakkabının sayısı bellisiz oluyor. Her şeyi kullan at kullan at. Ama benim için hepsi çok değerli. Hepsinde el emeği ve göz nuru var.