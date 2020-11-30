Tekstil sektörünü bırakan kadın girişimci Kaz Dağları'nda değeri Anzer balından bile yüksek bal üretiyor

Demircan, "Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek 'manuka balı' bu özelliğini manuka bitkisinden alırken, bizim balımız da manuka bitkisi ile aynı familyadan olan yabani sarımsaktan alıyor. Balımızın prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin değerine sahip" dedi.