Tekstil sektörünü bırakan kadın girişimci Kaz Dağları'nda değeri Anzer balından bile yüksek bal üretiyor
İstanbul'da tekstil işiyle uğraşırken, 'Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak Kaz Dağları'nda arı yetiştirmeye başlayan Derya Demircan (39), şimdilerde Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını üreterek, dünyaya satıyor. Demircan, "Dünyaca ünlü antioksidan değeri yüksek 'manuka balı' bu özelliğini manuka bitkisinden alırken, bizim balımız da manuka bitkisi ile aynı familyadan olan yabani sarımsaktan alıyor. Balımızın prolin değeri 1593, yani Anzer balının dahi yükseğinde bir prolin değerine sahip" dedi.
30.11.2020 09:48
- Son Güncelleme: 30.11.2020 09:48
KAZ DAĞLARI'NDA KARAR KILDI
Arıcılık konusuna merak saran Derya Demircan, uzun bir süre arıcılık ve apiterapi konusunda eğitimler aldı, arıcılığı en iyi nerede yapabileceği konusunda bölge arayışına giren Demircan, Siirt'te Pervari, Bitlis'te Hizan, Artvin'de Macaheli, Karadeniz'de Anzer, Çanakkale'de Kaz Dağları'nı karış karış gezerek, gittiği bölgelerden numune topladı.
İstanbul'daki tekstil işini bırakıp, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı hibe ile Kaz Dağları eteklerine arı çiftliği kuran evli ve 2 çocuk annesi Derya Demircan, Türkiye'nin prolin ve antioksidan değeri en yüksek ballarını üretiyor. Demircan, şimdilerde İtalya'dan Almanya'ya, Katar'dan İsviçre'ye kadar birçok ülkeye bal satıyor.
DİĞER GALERİLER