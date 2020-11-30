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    • 30.11.2020 16:28
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    • 30.11.2020 16:29
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    Son dakika: 'de feci !

    'de, Otoyolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

    TEM'de feci kaza!

    , saat 15.00 sıralarında Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. yönüne giden yönetimindeki 34 BRS 582 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Birinci'ye (65) çarptı. Birinci, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Kazada otomobil sürücüsü Cihan Çeliker ile eşi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

    Cihan ve Selma Çeliker çifti, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Son dakika: TEM'de feci kaza!