Annesinin ömrü boyunca hiçbir zaman Atatürk'ü sevmekten ve onun ilkelerine göre yaşamaktan vazgeçmediğini dile getiren Kenanoğlu, Atatürk ile fotoğraflarını göstererek, "Dün bir asırlık çınarımızı kaybettik. Atatürk ile Adana ziyareti sırasında Kız Lisesi'ni teftişinde bir fotoğraf karesinde bulunmuş ve bu durum biz ailesini hep onurlandırmıştır.