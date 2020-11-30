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    • 30.11.2020 09:42
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    • 30.11.2020 09:42
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    SON DAKİKA: Kızını kitapla döven anneye şok: Savcı ‘kitabı’ silah saydı

    Lise öğrencisi kızının ders çalışmamasından yakınan anne, sinirli bir anında kızına ders kitabı ile vurdu. Son dakika haberine göre Savcılık, annenin kızına vurduğu kitabı silah olarak değerlendirdi. Anne hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Sabah
    Kızını kitapla döven anneye şok
    'da annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi M.E., iddiaya göre derslerine gerekli ilgiyi göstermiyordu. Bu durumdan şikayetçi olan anne B.A., kızını defalarca ders çalışması için uyardığını ve onu teşvik etmek için çabaladığını dile getirdi. Annesinin uyarılılarına kulak asmayan , annesinden beklenmedik bir tepki ile karşılaştı.

    KİTAPLA DÖVDÜ
    Kızının ders çalışması için uyarılarını tepki vermediğini söyleyen anne, derslerini kaçıran kızına sinirlendi ve birden kitap ile vurmaya başladı. Genç kız, kitapla dizine ve koluna vurduktan sonra duran annesinin şiddetini savcılığa bildirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada anne B.A.'nin ifadesi alındı.

    ANNEYE DAVA AÇILDI
    Savcılık tarafından alınan ifadede anne, ders çalışmasını çok istediğini, sürekli olarak kızını teşvik etmeye çalıştığını, kızının ders çalışmadığını görünce sinirlenerek kitapla vurduğunu dile getirdi. Savcılık yürütülen soruşturmayı tamamladı ve ders kitabını silah olarak saydı. Anne B.A. hakkından 'Basit yaralama' suçundan dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye ceza mahkemesinde görülecek.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kızını kitapla döven anneye şok: Savcı ‘kitabı’ silah saydı