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    • 30.11.2020 23:13
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    • 30.11.2020 23:16
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    'da ' tak' uyarısında bulunan a dayak!

    ’da alışveriş yapmak için girdiği markette siz vatandaşı uyaran , şiddete maruz kaldı. Uyardığı kişi tarafından evine kadar takip edilip bir de dayak yiyen doktor polisi arayarak saldırganın elinden kurtuldu.

    Sabah
    Doktora 'maskeni tak' dayağı!

    'da bulunan bir hastanede dâhiliye uzmanı olarak görev yapan Murat İnnice geçtiğimiz günlerde markete gitti. Sarıyer'de bulunan bir markete giren 40 yaşındaki doktor mağaza içerisinde takmayan ve yanında çocuğu bulunan bir şahsı uyarmak istedi. Adamın yanına giderek 'Lütfen maskenizi düzgün takın beyefendi' dediği sırada doktorun yüzüne doğru öksürmeye başlayan genç adam, 'Sen kimsin' diyerek tepki gösterdi.

    MASKESİZ GÖRÜNCE UYARMAK İSTEDİ
    İkili arasında bir süre sözlü sürtüşme başladı. Market güvenliğinden yardı isteyen doktor alışverişine devam edip evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre kapısının önüne geldiği sırada markette tartıştığı şahıs doktoru oturur şekilde bekliyordu. Karşısında şahsı gören Doktor İnnice, şoke oldu.

    SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Şahıs ise, 'Sen kimsin seni öldürürüm' diyerek doktora tekme atarak darp etti. 155 polis imdat hattını arayarak yardım istediği sırada, şahıs korkarak olay yerinden kaçtı. Doktor İnnice, olay nedeniyle polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da 'Maske tak' uyarısında bulunan doktora dayak!