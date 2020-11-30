DOKTOR HER SEFERİNDE DAHA GÜÇLÜ KREMLER VERDİ

Saunders'ın cildinin giderek kötüleşmesi üzerine doktorlar, yoğun kaşıntıdan bir miktar rahatlama sağlamak için ona daha güçlü kremler için reçete verdi. Kremlerin birkaç yıl sonra işe yaramamaya başladığını fark eden Saunders, doktorlar tarafından egzamasını kontrol altına almak için hayatının geri kalanında krem kullanması gerektiği konusunda uyarıldı.