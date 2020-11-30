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    • 30.11.2020 07:46
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    | Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı | 30 Kasım hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, , Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 30 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeyi ile gece saatlerinde bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu


    EGE
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    İZMİR °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 16°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    MUĞLA °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı


    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 9°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

    BOLU °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİNOP °C, 16°C
    Az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 15°C
    Az bulutlu


    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 12°C
    Az bulutlu

    RİZE °C, 16°C
    Az bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C
    Az bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    ERZURUM °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 6°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    KARS °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 9°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 14°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 13°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 16°C
    Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



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