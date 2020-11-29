Koronavirüs yaşlı-genç ayırt etmedi 20 yaşındaki Burcu'yu ve 22 yaşındaki Hasan'ı hayattan kopardı!

Virüs, gençlerimizi de hedef aldı. Ankara'da Burcu Usanmaz, 20 gün önce rahatsızlandı. COVİD-19 testi pozitif çıktı. Hastanede 6 gün tedavi gördü ancak kurtarılamadı. Amcası Yunus Usanmaz, "Hiçbir hastalığı yoktu. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bizim çocuğumuz 20 yaşındaydı" diye ağladı.
Kütahya'da da acı vardı. 22 yaşındaki Hemşire Hasan Baştuğ, virüse yakalandı. Kurtarılamadı. Dün, toprağa verilirken baba İsmail Baştuğ'un gözyaşları yürekleri yaktı.
YOĞUN BAKIN!
COVİD-19, hem bizi hem sevdiklerimizi tehdit etti. Virüse aldırmayan İstanbullu dün yine sokağa indi. Taksim, Eminönü gezdi. 771 bin nüfuslu Ordu'da ise alarm verildi. Otoparklar bile yoğun bakım haline geldi.
Coronavirüs, tedbirsizlikle yayıldı. Tüm dünyada vaka sayıları arttı. Ülkemizde de düğmeye basıldı. Uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlar nedeniyle günlük vaka sayısı 30 bini, can kaybı ise 182'yi aştı. Hastaneler alarm vermeye başladı.
771 bin 932 nüfuslu Ordu'da vaka sayılarındaki yüzde 100'e yakın artış nedeniyle yoğun bakımda boş yer kalmadı. Poliklinikler kapatıldı. Otopark, yemekhane ve ek binaların yoğun bakıma dönüştürülmesi kararı alındı.
İstanbul'da ise manzara yine aynıydı. Virüse aldırmayan yüzbinler, kendini sokağa attı! Eminönü senin, Taksim benim turladı! Toplu taşıma araçlarındaki kalabalık virüse davetiye çıkarttı.
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlıklarda ise hüzün vardı. Herkes aynı uyarıyı yaptı: Bu acıyı yaşamamak için lütfen tedbir alın.
GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU
TEST SAYISI: 174.443
VAKA SAYISI: 30.103
CAN KAYBI: 182
İstanbul'daki Kilyos Mezarlığı'nda gün boyu defin işlemleri devam etti.
CAN SİMİDİ
Düzce'de 20 senedir simit satan İsmail Yıltaş, COVİD-19'a karşı kendi tedbirini aldı. HES kodu almayan müşterilerine simit satmadı. Simit tezgahına 'HES kodu zorunludur' yazısı asan Yıltaş, "Düzce'de vaka sayıları arttı. Biz de sürekli halkın içindeyiz. Böyle tedbir aldık" dedi.