Koronavirüs yaşlı-genç ayırt etmedi 20 yaşındaki Burcu'yu ve 22 yaşındaki Hasan'ı hayattan kopardı!





YOĞUN BAKIN!

COVİD-19, hem bizi hem sevdiklerimizi tehdit etti. Virüse aldırmayan İstanbullu dün yine sokağa indi. Taksim, Eminönü gezdi. 771 bin nüfuslu Ordu'da ise alarm verildi. Otoparklar bile yoğun bakım haline geldi.



Coronavirüs, tedbirsizlikle yayıldı. Tüm dünyada vaka sayıları arttı. Ülkemizde de düğmeye basıldı. Uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlar nedeniyle günlük vaka sayısı 30 bini, can kaybı ise 182'yi aştı. Hastaneler alarm vermeye başladı.



771 bin 932 nüfuslu Ordu'da vaka sayılarındaki yüzde 100'e yakın artış nedeniyle yoğun bakımda boş yer kalmadı. Poliklinikler kapatıldı. Otopark, yemekhane ve ek binaların yoğun bakıma dönüştürülmesi kararı alındı.