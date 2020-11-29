Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 29.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Koronavirüs yaşlı-genç ayırt etmedi 20 yaşındaki Burcu'yu ve 22 yaşındaki Hasan'ı hayattan kopardı!

    Virüs, yaşlı genç tanımadı. ’da 20 yaşındaki ’ı 20 günde hayattan kopardı. ’da erkek hemşire (22) da Corona’ya yakalandı. Çalıştığı yerde tedaviye alındı. Fakat kurtarılamadı. İşte haberin detayları ve 29 Kasım tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan koronavirüs haberleri...



    Virüs, gençlerimizi de hedef aldı. Ankara'da Burcu Usanmaz, 20 gün önce rahatsızlandı. COVİD-19 testi pozitif çıktı. Hastanede 6 gün tedavi gördü ancak kurtarılamadı. Amcası Yunus Usanmaz, "Hiçbir hastalığı yoktu. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bizim çocuğumuz 20 yaşındaydı" diye ağladı.



    Kütahya'da da acı vardı. 22 yaşındaki Hemşire Hasan Baştuğ, virüse yakalandı. Kurtarılamadı. Dün, toprağa verilirken baba İsmail Baştuğ'un gözyaşları yürekleri yaktı.



    YOĞUN BAKIN!
    COVİD-19, hem bizi hem sevdiklerimizi tehdit etti. Virüse aldırmayan İstanbullu dün yine sokağa indi. Taksim, Eminönü gezdi. 771 bin nüfuslu Ordu'da ise alarm verildi. Otoparklar bile yoğun bakım haline geldi.

    Coronavirüs, tedbirsizlikle yayıldı. Tüm dünyada vaka sayıları arttı. Ülkemizde de düğmeye basıldı. Uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlar nedeniyle günlük vaka sayısı 30 bini, can kaybı ise 182'yi aştı. Hastaneler alarm vermeye başladı.

    771 bin 932 nüfuslu Ordu'da vaka sayılarındaki yüzde 100'e yakın artış nedeniyle yoğun bakımda boş yer kalmadı. Poliklinikler kapatıldı. Otopark, yemekhane ve ek binaların yoğun bakıma dönüştürülmesi kararı alındı.



    İstanbul'da ise manzara yine aynıydı. Virüse aldırmayan yüzbinler, kendini sokağa attı! Eminönü senin, Taksim benim turladı! Toplu taşıma araçlarındaki kalabalık virüse davetiye çıkarttı.

    Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlıklarda ise hüzün vardı. Herkes aynı uyarıyı yaptı: Bu acıyı yaşamamak için lütfen tedbir alın.

    GÜNLÜK COVİD-19 TABLOSU

    TEST SAYISI: 174.443

    VAKA SAYISI: 30.103

    CAN KAYBI: 182



    İstanbul'daki Kilyos Mezarlığı'nda gün boyu defin işlemleri devam etti.



    CAN SİMİDİ
    Düzce'de 20 senedir simit satan İsmail Yıltaş, COVİD-19'a karşı kendi tedbirini aldı. HES kodu almayan müşterilerine simit satmadı. Simit tezgahına 'HES kodu zorunludur' yazısı asan Yıltaş, "Düzce'de vaka sayıları arttı. Biz de sürekli halkın içindeyiz. Böyle tedbir aldık" dedi.



    ÖRNEK MUHTAR
    Elazığ Alatarla Köyü Muhtarı Nusret Özfidan, virüse savaş açtı. Hırsızlar için taktırdığı güvenlik kameraları ile köyü saniye saniye takibe aldı. Bu sayede köyde hiç vaka çıkmadı. Aldığı tedbirlerle takdir topladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Koronavirüs yaşlı-genç ayırt etmedi 20 yaşındaki Burcu'yu ve 22 yaşındaki Hasan'ı hayattan kopardı!