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    • 29.11.2020 07:26
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    | 'den flaş uyarı! Kar ve sağanak geliyor | 29 Kasım 2020 hava durumu

    Son dakika haberleri… ’den yapılan son dakika hava tahminlerine göre Yurdun batı kesimleri ile ’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, , Kırklareli, çevreleri, ’nın batı kıyıları ile ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van’ın doğusu ile çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il tahminleri…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu, güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 18°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 17°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 21°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    HATAY °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 12°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 11°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Az bulutlu

    KONYA °C, 12°C
    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 11°C
    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 15°C
    Az bulutlu

    SİNOP °C, 15°C
    Az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 16°C
    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 14°C
    Az bulutlu

    RİZE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C
    Az bulutlu

    TRABZON °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 8°C
    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu ilçeleri, öğle saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    KARS °C, 5°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 10°C
    Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 15°C
    Az bulutlu

    SİİRT °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 18°C
    Az bulutlu
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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji'den flaş uyarı! Kar ve sağanak geliyor | 29 Kasım 2020 hava durumu