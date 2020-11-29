159 yıldır denize ışık tutuyor! Asırlardır gemilere rota belirliyor...





Marmaraereğlisi İlçesinin içinden çıkan dar toprak yolla kısa sürede ulaşılan fener ve gardiyan evi etrafında tel örgü çevresinde boş alan üzerinden dolaşarak burunun her iki yanına gidilebilir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunuyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bir buçuk asırdır görevini layıkıyla yerine getiren deniz feneri hakkında yaptığı açıklamada, "Şimdi bizim Tekirdağ'daki taşınmaz kültür varlıkları içerisinde en önemlilerinden bir tanesi Marmaraereğlisi Deniz Feneri. 1861 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılıyor. Bir bütün olarak tüm parçaları Fransa'dan getiriliyor ve buraya monte ediliyor. Yaklaşık 159 yıldır bu fener denizcilere ışık oluyor, gemilere yol gösteriyor.