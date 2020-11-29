İçişleri Bakanlığı'ndan aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili önemli rapor

KADIN CİNAYETLERİNİN YÜZDE 26'SI ANİ GELİŞEN TARTIŞMA SONUCU İŞLENDİ

Yılın ilk 6 ayında meydana gelen cinayetlerin yüzde 63'ünün tasarlanarak, yüzde 37'sinin ise ani gelişerek işlendiği tespit edildi.

Kadın cinayetlerinin nedenleri arasında, yüzde 26 ile ani gelişen tartışma, yüzde 23 ile kıskançlık, yüzde 13 ile boşanmayı kabullenememek, yüzde 8 ile aldatıldığını düşünmek ve yüzde 4 ile psikolojik sorunlar öne çıktı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

"Kadına karşı şiddete sıfır tolerans" politikasını benimseyen Türkiye, aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması, bu alanda toplumsal farkındalığın artırılması ve tehlike altındaki kadınların kolluk kuvvetlerine daha kolay ulaşarak kendilerini güvende hissedebilmelerini sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi.

Bu yılın ilk 6 ayında ülkede cinayete kurban giden kadınların yüzde 66'sının evde öldürülmesi, kadınların can güvenliğini korumayı zorlaştıran bir durum olarak ortaya çıktı.

Bu nedenle devlet kurduğu destek hatları ve hazırladığı akıllı telefon uygulamalarıyla kadınların her ortamda yanında olmayı amaçladı.