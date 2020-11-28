Ordu'da Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz ile eşi M.A.D, kısa süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme, çiftin çocuklarının geçici velayetini babaya verdi. Sebep olarak da Deniz'in pandemide görev alması ve çocuğun kronik hastalığının bulunması gösterildi.
Karara itiraz eden genç kadın, "Bir annenin, meslekle ve çocuğuyla bir tercih arasında bırakılması kadar kötü bir nokta yok" dedi.
Karara itiraz eden genç kadın, "Bir annenin, meslekle ve çocuğuyla bir tercih arasında bırakılması kadar kötü bir nokta yok" dedi.