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    • Yaşam
    • 28.11.2020 Gazete
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    'da hemşire salgın nedeniyle oğlunun velayetini kaybetti

    'da 'nde çalışan hemşire , COVİD-19’a karşı mücadele etti. Ancak salgın nedeniyle oğlunun velayetini kaybetti. Bu karar vicdanları titretti.

    Ana isyan
    Ordu'da 'nde çalışan hemşire ile eşi M.A.D, kısa süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Mahkeme, çiftin çocuklarının geçici velayetini babaya verdi. Sebep olarak da Deniz'in pandemide görev alması ve çocuğun kronik hastalığının bulunması gösterildi.



    Karara itiraz eden genç kadın, "Bir annenin, meslekle ve çocuğuyla bir tercih arasında bırakılması kadar kötü bir nokta yok" dedi.
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    Haberler Yaşam Ordu'da hemşire Cemile Deniz salgın nedeniyle oğlunun velayetini kaybetti