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    • 28.11.2020 06:13
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    SON DAKİKA: 'den acı haber! Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit 4 yaralı

    Son dakiak haberine göre, 'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı. da şehit olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı için gündüz saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.

    DHA
    Mersin'den acı haber!

    'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

    , gece saatlerinde Alifaki Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı. Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.




    Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan , doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler de hastanelere akın etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

    Kazada şehit olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Tekağaç için gündüz saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Mersin'den acı haber! Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit 4 yaralı