Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 17°C
Az bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Az bulutlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu