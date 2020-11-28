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    • 28.11.2020 07:12
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    | Meteorolojiden o illere buzlanma ve don uyarısı | 28 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, 'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 28 Kasım il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BURSA °C, 17°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 12°C
    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 17°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 18°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 18°C
    Az bulutlu

    MUĞLA °C, 17°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 22°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA °C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ANKARA °C, 11°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 12°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 11°C
    Az bulutlu

    KONYA °C, 11°C
    Az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    BOLU °C, 12°C
    Az bulutlu

    DÜZCE °C, 16°C
    Az bulutlu

    SİNOP °C, 17°C
    Az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 15°C
    Az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    AMASYA °C, 15°C
    Az bulutlu

    RİZE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 18°C
    Az bulutlu

    TRABZON °C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HAKKÂRİ °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

    KARS °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 14°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP °C, 13°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    SİİRT °C, 13°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 16°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere buzlanma ve don uyarısı | 28 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?