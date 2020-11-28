



'GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK'

Eserin bir mahalle camisi olduğunu ifade eden Eryılmaz, "Küçük bir cami ama çok zarif bir şekilde yapılmış. Bir bakıyorsunuz küçük bir mahallenin ortasına kocaman 3 minareli cami yapıyorlar. Osmanlı döneminde yapılan bu tip mahalle camileri hem sanatsal açıdan çok güzel hem de bölgeyi, mahalleyi temsil eden mimari özellikler var.