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    • 28.11.2020 23:21
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    Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?

    Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?

    A: Sakar Şakir

    B: Kibar Feyzo

    C: Sahte Kabadayı

    D: Yedi Bela Hüsnü

    Doğru cevap: D: Yedi Bela Hüsnü

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    Haberler Yaşam Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?