Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter film boyunca kasket giymez?

A: Sakar Şakir

B: Kibar Feyzo

C: Sahte Kabadayı

D: Yedi Bela Hüsnü

Doğru cevap: D: Yedi Bela Hüsnü