Türkçe'ye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Türkçe'ye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

A: Saç

B: Sakal

C: Bıyık

D: Makas

Doğru cevap: B: Sakal

Türkçe'ye Farsça berber kelimesinden geçmiştir. Kelimenin kökeni muhtemelen Latince barba (sakal) kelimesidir.