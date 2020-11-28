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    kökeni ve anlamı! Farsça'dan Türkçe'ye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

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    Türkçe'ye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

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    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Türkçe'ye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

    A: Saç

    B: Sakal

    C: Bıyık

    D: Makas

    Doğru cevap: B: Sakal

    Türkçe'ye Farsça berber kelimesinden geçmiştir. Kelimenin kökeni muhtemelen Latince barba (sakal) kelimesidir.

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    Haberler Yaşam Berber kökeni ve anlamı! Farsça'dan Türkçe'ye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir?