İsviçreli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: İsviçreli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?

A: Doğum günlerinde

B: Evlilik yıl dönümlerinde

C: Eşlerinin doğum günlerinde

D: Boşanma yıl dönümlerinde

Doğru cevap: A: Doğum günlerinde