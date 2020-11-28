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    • 28.11.2020 23:22
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    1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?

    İsviçreli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür sorusunun yanıtı Kim Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    İsviçreli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: İsviçreli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?

    A: Doğum günlerinde

    B: Evlilik yıl dönümlerinde

    C: Eşlerinin doğum günlerinde

    D: Boşanma yıl dönümlerinde

    Doğru cevap: A: Doğum günlerinde

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    Haberler Yaşam 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?