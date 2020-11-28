1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirmiştir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirmiştir?

A: Kunduzların kurduğu barajı bozması

B: Uzun misinalı oltayla balık tutması

C: Patatesleri yiyen domuzu vurması

D: Adaya yabani tavşan getirip çoğaltması

Doğru cevap: C: Patatesleri yiyen domuzu vurması