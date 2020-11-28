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    • 28.11.2020 23:01
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    1859'da -Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile 'yı savaşın eşiğine getirdi?

    1859'da -Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile 'yı savaşın eşiğine getirmiştir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    1859'da -Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile 'yı savaşın eşiğine getirmiştir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirmiştir?

    A: Kunduzların kurduğu barajı bozması

    B: Uzun misinalı oltayla balık tutması

    C: Patatesleri yiyen domuzu vurması

    D: Adaya yabani tavşan getirip çoğaltması

    Doğru cevap: C: Patatesleri yiyen domuzu vurması

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