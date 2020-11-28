



AYKUT'A BENZEYEN KİŞİYE ARACI SATTIRDI İDDİASI

Tüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu öne sürdü. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli bir genci aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.